گزارشی از اردوی تیم ملی/ از غذاهای مکزیکی تا شعار جدید هواداران + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، حضور تیم ملی فوتبال ایران در شهر تیخوانا مکزیک پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با استقبال گرم و متفاوت هواداران محلی همراه شد؛ فضایی که حال و هوایی صمیمی و غیررسمی برای کاروان ایران ایجاد کرد.

شبکه «Uniradio Informa» مکزیک گزارشی از حال و هوای اطراف کمپ تمرینی و هتل محل اقامت بازیکنان ایران تهیه کرده است. در این گزارش آمده است: در روزهای اقامت تیم ملی ایران در محل اسکان خود، جمعی از هواداران فوتبال در اطراف هتل حضور یافته و با سردادن شعارهایی نظیر «ایران، برادر، تو دیگر مکزیکی هستی» حمایت خود را از بازیکنان اعلام کردند. این تجمع‌ها با هدف ابراز محبت و خوشامدگویی به تیم میهمان شکل گرفت و در آن هواداران برای گرفتن عکس یادگاری و امضا با بازیکنان تلاش می‌کردند.

در یکی از برنامه‌های جالب این روزها، گروهی از نوازندگان ماریاچی مکزیکی نیز در مقابل محل اقامت تیم ایران حاضر شده و با اجرای قطعات موسیقی سنتی، فضای فرهنگی ویژه‌ای را در اطراف اردوگاه تیم ملی ایران به وجود آوردند.

در داخل مجموعه اقامتی نیز ارتباط فرهنگی میان دو طرف ادامه داشت. محمد خیراندیش (سرآشپز تیم ملی ایران) اعلام کرد بازیکنان در مدت حضور خود در تیخوانا برخی غذاهای محلی مکزیکی را امتحان کرده‌اند، هرچند با رعایت ملاحظات تغذیه‌ای و بدون مصرف غذاهای تند، پرنمک و پرچرب. به گفته وی، رژیم غذایی بازیکنان کاملاً سالم و متناسب با شرایط آماده‌سازی بوده است.

برخی اعضای کادر فنی نیز از استقبال مردم تیخوانا ابراز رضایت کرده و آن را تجربه‌ای متفاوت و مثبت توصیف کردند. همچنین در این مدت، برخی پیراهن‌های تیم ملی به هواداران اهدا شد و تعامل نزدیکی میان طرفداران ایرانی و مکزیکی شکل گرفت.

در ادامه این گزارش آمده است که حضور یک سناتور مکزیکی در محل اقامت تیم ملی ایران نیز بازتاب رسانه‌ای داشته و وی در اظهاراتی، فضای ایجادشده میان مردم تیخوانا و تیم ایران را مثبت و قابل توجه ارزیابی کرده است.