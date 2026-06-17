تساوی ایران و نیوزیلند باعث ثبت یک رکورد شد/ اتفاق ویژه پس از ۶۸ سال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز سه شنبه ۲۶ خرداد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا پس از دیدار تیم های اسپانیا - کیپ ورد، بلژیک - مصر و عربستان - اروگوئه این بازی چهارمین نتیجه تساوی متوالی در این دوره از مسابقات شود.
روزنامه الشرق الاوسط عربستان در این رابطه نوشت: چهار دیدار برگزار شده در جام جهانی ۲۰۲۶ در شامگاه دوشنبه و صبح سه شنبه به تساوی انجامید تا برای نخستین بار از سال ۱۹۵۸ چنین اتفاقی در این رقابتها رقم بخورد؛ آماری که نشان میدهد برخلاف برخی پیشبینیها، جام جهانی ۴۸ تیمی تاکنون رقابتهایی نزدیک و غیرقابل پیشبینی را به نمایش گذاشته است.
در جریان مسابقات شامگاه دوشنبه، تیم ملی کیپورد که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه میکند، موفق شد در شهر آتلانتا برابر اسپانیا، قهرمان اروپا، به تساوی بدون گل دست یابد. همچنین دیدار تیمهای ملی مصر و بلژیک در سیاتل با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
در دیگر مسابقات این روز، تیم ملی اروگوئه در دقایق پایانی بازی موفق شد شکست مقابل عربستان را جبران کند و به تساوی یک بر یک برسد. دیدار تیمهای ملی ایران و نیوزیلند نیز در لسآنجلس با تساوی جذاب ۲ بر ۲ به پایان رسید.
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد این تنها دومین بار در تاریخ جام جهانی است که چهار مسابقه در یک روز با نتیجه تساوی خاتمه مییابد و نخستین بار از ۶۸ سال پیش تاکنون محسوب میشود.
بر اساس اعلام فیفا، آخرین بار چنین اتفاقی در جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد رخ داده بود؛ جایی که در روز ۱۵ ژوئن، دیدار سوئد و ولز با تساوی بدون گل پایان یافت، آلمان و ایرلند شمالی به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند، انگلیس و اتریش نیز با همین نتیجه متوقف شدند و دیدار پاراگوئه و یوگسلاوی با تساوی ۳ بر ۳ خاتمه یافت.
فیفا در پیام خود با اشاره به این رکورد نوشت: «تعادل کامل؛ همانطور که باید باشد.» جملهای که اشارهای به دیالوگ مشهور شخصیت «تانوس» در مجموعه فیلمهای «انتقامجویان» مارول داشت.
در حالی که پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ برخی کارشناسان نسبت به افزایش تعداد تیمها و احتمال برگزاری مسابقات کمکیفیت ابراز نگرانی کرده بودند، نتایج پنج روز نخست مسابقات خلاف این پیشبینیها را نشان داده است. حتی الکساندر چفرین، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، نیز پیشتر از احتمال شکلگیری «بازیهای غیرجذاب» در این دوره از رقابتها سخن گفته بود.
با این حال، تیمهای کمنامونشان عملکردی فراتر از انتظار داشتهاند. تیمهایی مانند هاییتی، قطر و کیپورد نمایشهای قابل قبولی ارائه کردهاند و حتی کوراسائو نیز پیش از شکست سنگین ۷ بر یک مقابل آلمان، برای دقایقی این تیم مدعی را با چالش مواجه کرد.
در سوی دیگر، تیمهای مطرح اروپا و آمریکای جنوبی نیز از نتایج غیرمنتظره در امان نماندهاند. کرهجنوبی موفق شد جمهوری چک را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد، ساحل عاج با یک گل از سد اکوادور عبور کرد و تیم ملی برزیل، پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی، برابر مراکش به تساوی رضایت داد.
جام جهانی ۲۰۲۶ همچنین شاهد مسابقات پرگل و جذابی بوده است. تساوی ۲ بر ۲ هلند و ژاپن، پیروزی ۴ بر یک آمریکا مقابل پاراگوئه و برتری پرگل ۵ بر یک سوئد برابر تونس از جمله دیدارهای تماشایی روزهای ابتدایی این رقابتها بودهاند.
تاکنون دو شگفتی بزرگ نیز در جام جهانی ۲۰۲۶ رقم خورده است؛ پیروزی ۲ بر صفر استرالیا مقابل ترکیه و نمایش دفاعی کمنقص کیپورد برابر اسپانیا که مانع از شکست این تیم تازهوارد مقابل قهرمان اروپا شد.
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