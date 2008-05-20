نشست هماهنگی باشگاههای لیگ برتر واترپلو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور مدیران 13 باشگاه حاضر در رقابتهای لیگ برتر واترپلو تشکیل خواهد شد، پیرامون زمان آغاز فصل جدید مسابقات ، ارائه لیست اسامی مربیان واجد شرایط برای هدایت تیم های لیگ برتر ، ارائه لیست های 1، 2 و 3 بازیکنان لیگ واترپلو و نحوه برگزاری این رقابتها تصمیم گیری خواهد شد.

بنابر اعلام فدراسیون شنا با توجه به اهمیت نشست مذکور و طرح موضوعات مرتبط با فصل جدید مسابفات لیگ برتر حضور مدیرعامل یا نماینده تام الاختیار باشگاهها در جلسه مذکور الزامی است و شرکت نکردن در این جلسه به منزله انصراف از حضور در مسابقات قلمداد می شود. نشست مذکور ساعت 11 صبح فردا( چهارشنبه ) در محل فدراسیون شنا برگزار خواهد شد.

هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور با حضور 13 تیم دانشگاه آزاد اسلامی ابهر، زغال سنگ کرمان، تربیت بدنی فارس، هیئت شنای اصفهان ، هیئت شنای گیلان ، پالایش نفت آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، نفت و گاز امیدیه ، نفت و گاز گچساران ،شهرداری تبریز ، ایران توسعه کرج ، هیئت شنای تهران و نفت و گاز آغازجاری برگزار خواهد شد.

درهفدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر واترپلو که با شرکت 11 تیم برگزار شد، تیم ایران توسعه کرج به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های نفت و گازگچساران و دانشگاه آزاد ابهر به عناوین دوم و سوم دست یافتند.

استخر آزادی در اختیار بانوان شیرجه رو قرار گرفت

استخر شنای قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران از این پس در اختیار بانوان شیرجه رو قرار خواهد داشت. بانوان علاقمند به رشته شیرجه می توانند به منظور انجام تمرینات هفتگی و ارتقا سطح آمادگی خود بطور هفتگی از امکانات شیرجه استخر ورزشگاه آزادی استفاده کنند.

براساس هماهنگی های بعمل آمده، بانوان شیرجه رو همه هفته روزهای جمعه از ساعت 30/10 الی 13 می توانند از امکانات شیرجه استخر ورزشگاه آزادی استفاده کنند.