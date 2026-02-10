آغاز لیگ واترپلو بانوان زیر ۲۰ سال در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ واترپلو بانوان زیر ۲۰ سال کیش با حضور چهار تیم و با رویکرد توسعه ورزش بانوان، شناسایی استعدادهای برتر و تقویت پشتوانه‌سازی این رشته، از روز ۱۶ بهمن‌ماه در استخر المپیک جزیره کیش آغاز شده است.

این رقابت‌ها در فضایی کاملاً رقابتی و طی چند هفته آینده برگزار می‌شود و تیم‌ها در قالب دیدارهای گروهی و مرحله نهایی برای کسب عناوین برتر به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در مراسم افتتاحیه این لیگ، مربیان، داوران و مسئولان ورزشی کیش حضور داشتند و بر اهمیت تداوم لیگ‌های پایه در مسیر پرورش نسل آینده واترپلو بانوان تأکید شد.