به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر اساس نتایج ویرایش ژانویه ۲۰۲۶ رتبه‌بندی بین‌المللی Webometrics، دانشگاه موفق شد با کسب رتبه ۶۳۹ جهانی، بین بیش از ۳۲ هزار دانشگاه و موسسه آموزش عالی از ۲۰۰ کشور، جایگاه خود را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

بر اساس این گزارش، رتبه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس معادل رتبه دوم در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و رتبه سوم در سطح ملی میان ۴۰۴ دانشگاه ایرانی است.

همچنین با توجه به اینکه رتبه وبومتریکس سالانه دوبار منتشر می‌شود، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در ویرایش‌های قبلی این رتبه‌بندی، رتبه جهانی ۶۹۱ را در جولای ۲۰۲۵ و رتبه ۶۵۶ جهانی را در ژانویه ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده بود و در ویرایش جدید، با ارتقای ۵۲ پله‌ای، روند رو به رشد و پویای خود را در عرصه بین‌المللی به‌خوبی به نمایش گذاشت.

نظام رتبه‌بندی وبومتریکس با تمرکز بر میزان حضور و تاثیرگذاری دانشگاه‌ها در فضای وب، عملکرد موسسات آموزش عالی را بر اساس شاخص‌های میزان دیده ‌شدن و ارجاع‌پذیری وب‌سایت دانشگاه، میزان دسترسی آزاد به تولیدات علمی اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها و کیفیت و تاثیر مقالات علمی پراستناد را ارزیابی می‌کند.