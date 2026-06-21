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کد مطلب 6867296
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۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

خوشحالی مردم هنگام دریافت کارت قرمز بازیکن بلژیکی در پردیس باغ کتاب

خوشحالی مردم هنگام دریافت کارت قرمز بازیکن بلژیکی در پردیس باغ کتاب

انگوی مدافع بلژیک بعد از خطا بر روی طارمی با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد.

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