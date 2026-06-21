دریافت 8 MB کد مطلب 6867296 https://mehrnews.com/x3cpbV ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6867296 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ خوشحالی مردم هنگام دریافت کارت قرمز بازیکن بلژیکی در پردیس باغ کتاب انگوی مدافع بلژیک بعد از خطا بر روی طارمی با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. کپی شد مطالب مرتبط بیرانوند: برای سربلندی ایران تلاش کردیم/ میتوانستیم بلژیک را ببریم قلعهنویی: میتوانستیم بلژیک را شکست دهیم/ از تعویضیها راضی نیستم برچسبها تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی فوتبال بلژیک جام جهانی 2026
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