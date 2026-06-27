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کد مطلب 6871849
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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

آیین تعزیه‌خوانی تنور خولی در برنامه حسینیه معلی

آیین تعزیه‌خوانی تنور خولی در برنامه حسینیه معلی

آیین باشکوه تعزیه خوانی تنور خولی در قسمت دوازدهم از حسینیه معلی را در این فیلم مشاهده نمایید.

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