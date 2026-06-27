دریافت 54 MB کد مطلب 6871849 https://mehrnews.com/x3cr5Q ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴ کد مطلب 6871849 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴ آیین تعزیهخوانی تنور خولی در برنامه حسینیه معلی آیین باشکوه تعزیه خوانی تنور خولی در قسمت دوازدهم از حسینیه معلی را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط مراسم آئینی دسته چوبی در گرگان خطر فراموشی علامت عزاداری به عنوان یک صنایع دستی مذهبی پهپاد شاهد ایرانی به بازی ایران و مصر رسید بزرگترین تعزیهخوانی در صحرارود فسا برچسبها تعزیه تعزیه خوانی برنامه حسینیه معلی
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