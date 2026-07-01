دریافت 55 MB کد مطلب 6876167 https://mehrnews.com/x3csSX ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷ کد مطلب 6876167 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷ تمهیدات هلال احمر برای مراسم تشییع قائد شهید امت سخنگوی جمعیت هلالاحمر آخرین تمهیدات و برنامههای عملیاتی برای پوشش امدادی مراسم رهبر شهید انقلاب را تشریح کرد. کپی شد مطالب مرتبط فضائلی: رهبر انقلاب گفتند با مذاکرات عزتمندانه مخالفتی ندارند اطلاعیه شماره ۴ ستاد تشییع امام شهید حضرت آیتالله خامنهای فضائلی: تا دقایقی دیگر جزئیات مراسم تشییع قائد امت اعلام میشود تمهیدات اورژانس کشور برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب برچسبها هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی
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