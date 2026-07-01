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کد مطلب 6876167
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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

تمهیدات هلال احمر برای مراسم تشییع قائد شهید امت

تمهیدات هلال احمر برای مراسم تشییع قائد شهید امت

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر آخرین تمهیدات و برنامه‌های عملیاتی برای پوشش امدادی مراسم رهبر شهید انقلاب را تشریح کرد.

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