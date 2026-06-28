فضائلی: رهبر انقلاب گفتند با مذاکرات عزتمندانه مخالفتی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در گفتگوی ویژه خبری گفت: امروز قرار بود مذاکرات فنی برگزار شود که ایران آن را لغو کرد و شرکت نکرد که دلیل این امر درگیری‌های این چند شب گذشته بود.

وی افزود: دلیل دیگر این است که منتظر اجرای برخی شروط هستند که مثلا امکان برداشت پول‌های بلوکه شده است یا خیر.

فضائلی اشاره داشت: بخش قابل توجهی دغدغه تبعیت از مواضع و نگاه مقام معظم رهبری را دارند و برخی دیگر نیز دغدغه‌های دیگری دارند و این موضوع را بهانه می‌کنند.

وی تاکید کرد: از ابتدا که بحث مذاکره مطرح شد، رهبر انقلاب گفتند با مذاکرات عزتمندانه مخالفتی ندارند.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری خاطرنشان ساخت: مذاکره یک ابزار است و مهم است این ابزار را چگونه و در کجا استفاده می کنید.

وی ادامه داد: به هر دلیلی ولی جامعه تصمیم گرفتند که این کار الان انجام شود و اگر شخصی می‌خواهد ولایی عمل کند، امروز وظیفه‌اش این است که این موضوع تحقق پیدا کند.

فضائلی گفت: رهبری گفتند نظر دیگری داشتند چه کسی می داند آن نظر چیست؟ مخالفت با تفاهم که نمی شود نظر دیگری داشتم؛ کسی نمی تواند بگوید که نظر رهبر انقلاب چه بوده است.

وی افزود: نکته دیگری که درباره این پیام قابل توجه است این است که نگاه به آینده باشد و در گذشته ماندن مورد نظر نبوده است.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری تصریح کرد: حرام دانستن مذاکره خلاف مشی رهبری و خلاف عقل است. برخی معتقدند این چیزی که اتفاق افتاده به رهبری تحمیل شده؛ قطعا اینگونه نیست.