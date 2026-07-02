دریافت 15 MB کد مطلب 6877479 https://mehrnews.com/x3ctrK ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵ کد مطلب 6877479 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵ اصرار زیاد قائد امت برای دیدار با والدین ۲ شهید در همدان خاطره شنیدنی حمیدرضا حاجی بابایی از «آقای شهید ملت» رهبر معظم انقلاب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ایجاد توازن میان جریانهای سیاسی با هدایت رهبر شهید انقلاب روایت مردمی، مهمترین سلاح در برابر جنگ روایتها است روایت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت رهبر شهید انقلاب برچسبها حمید رضا حاجی بابایی مجلس شورای اسلامی رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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