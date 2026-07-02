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کد مطلب 6877479
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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

اصرار زیاد قائد امت برای دیدار با والدین ۲ شهید در همدان

اصرار زیاد قائد امت برای دیدار با والدین ۲ شهید در همدان

خاطره شنیدنی حمیدرضا حاجی بابایی از «آقای شهید ملت» رهبر معظم انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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