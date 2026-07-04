دریافت 5 MB کد مطلب 6879065 https://mehrnews.com/x3cv66 ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ کد مطلب 6879065 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ مداحی حاج محمدرضا بذری در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید مداحی حاج محمدرضا بذری در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط ۴ میلیون ظرفیت اسکان برای زائران وداع رهبر شهید در تهران بازدید رئیس سازمان اورژانس کشور از بیمارستانهای موقت مصلی حضور مردم در تشییع رهبر شهید نمایش قدرت ملت در برابر دشمنان است برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب مصلی تهران مصلی
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