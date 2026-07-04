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کد مطلب 6879065
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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

مداحی حاج محمدرضا بذری در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید

مداحی حاج محمدرضا بذری در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید

مداحی حاج محمدرضا بذری در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید را در این فیلم مشاهده نمایید.

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