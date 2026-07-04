به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر؛ رئیس سازمان اورژانس کشور و نماینده وزیر بهداشت و نادر توکلی؛ مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد آیین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور در مصلای امام خمینی(ره)، از بیمارستان‌های صحرایی به منظور ارزیابی امکانات امدادی و ظرفیت‌های درمانی مهیا شده برای خدمت‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم بازدید کردند.

مجموع ظرفیت این شبکه درمانی، ۶۰۰ تخت بستری فعال و ۲۰۰ تخت پشتیبان است؛ علاوه بر این، دو بیمارستان صحرایی مجزا نیز توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیروهای مسلح در نقاط خارج از حلقه مرکزی مصلا مستقرشده‌اند تا پوشش درمانی به‌صورت حداکثری انجام شود