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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

بازدید رئیس سازمان اورژانس کشور از بیمارستان‌های موقت مصلی

بازدید رئیس سازمان اورژانس کشور از بیمارستان‌های موقت مصلی

رئیس سازمان اورژانس کشور از بیمارستان‌های صحرایی به منظور ارزیابی امکانات امدادی و ظرفیت‌های درمانی مهیا شده برای خدمت‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر؛ رئیس سازمان اورژانس کشور و نماینده وزیر بهداشت و نادر توکلی؛ مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد آیین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور در مصلای امام خمینی(ره)، از بیمارستان‌های صحرایی به منظور ارزیابی امکانات امدادی و ظرفیت‌های درمانی مهیا شده برای خدمت‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم بازدید کردند.

مجموع ظرفیت این شبکه درمانی، ۶۰۰ تخت بستری فعال و ۲۰۰ تخت پشتیبان است؛ علاوه بر این، دو بیمارستان صحرایی مجزا نیز توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیروهای مسلح در نقاط خارج از حلقه مرکزی مصلا مستقرشده‌اند تا پوشش درمانی به‌صورت حداکثری انجام شود

کد مطلب 6879062
محدثه رمضانعلی

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