حضور مردم در تشییع رهبر شهید نمایش قدرت ملت در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز شنبه در مراسم وداع با رهبر شهید در ساختمان مرکزی استانداری لرستان، اظهار داشت: امروز بعد از ۱۲۵ روز بغض و اندوه فراوان مردم در فراق رهبر شهید، مردم لرستان و ایران فرصت سوگواری شایسته در این غم بزرگ، واقعه دردناک و فراموشنشدنی را پس از مقاومت جانانه در میدان و خیابان در برابر دشمن یافتهاند.
وی ادامه داد: این مراسم برای وداع با بزرگمردی است که نامش برای همیشه برای ایستادگی در برابر استکبار در تاریخ و در دنیا جاودانه شد.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۱۲۵ روز بغضمان را در گلو نگه داشتیم که دشمنشاد نشویم، گفت: این عزاداریها پس از اعتراف دشمن به شکست است و ما در چنین شرایطی به گریه و سوگواری در فراق رهبر شهیدمان پرداختیم.
شاهرخی، بیان داشت: امروز دشمن به شکست خود اعتراف کرده و این حجم از سوگواری و ارادت، نمایش قدرت ملت ایران در برابر متجاوزین و درس عبرتی برای همه دشمنان ایران است.
وی با اشاره به برگزاری مراسم سوگواری رهبر انقلاب در مصلی تهران، افزود: جمعی از کسانی که امروز در اولین ساعات صبح در مصلای تهران برای وداع با آقای شهید ایران حضور یافتهاند، جمعی از مردم لرستان نیز هستند که پس از شنیدن خبر شهادت قائد امت، در خیابانها به عزاداری و ایستادگی پرداختهاند و عشق و ارادت خود را به رهبر انقلاب به تصویر کشیدند.
استاندار لرستان با اشاره به حضور «حاجیبابایی» نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم، گفت: «حاجیبابایی» از شاگردان مکتب رهبر شهید انقلاب است که آشنایی کامل با مشی و روش رهبر شهید انقلاب دارند.
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