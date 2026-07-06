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کد مطلب 6880922
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

آملی لاریجانی: حضور مردم دفاع از راهبرد عظیم شهید است

آملی لاریجانی: حضور مردم دفاع از راهبرد عظیم شهید است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حضور مردم فقط برای تشییع امامشان نیست، بلکه دفاع از راهبرد عظیم امام شهید است.

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