دریافت 2 MB کد مطلب 6880922 https://mehrnews.com/x3cvRZ ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶ کد مطلب 6880922 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶ آملی لاریجانی: حضور مردم دفاع از راهبرد عظیم شهید است رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حضور مردم فقط برای تشییع امامشان نیست، بلکه دفاع از راهبرد عظیم امام شهید است. کپی شد مطالب مرتبط مظفری: تجربه مراسم تشییع رهبر شهید در تهران به کار گرفته میشود اینفوگرافیک؛ اعلام محدودیت ترافیکی معابر مشهد در روز تشییع رهبر شهید عزاداری سنتی مردم خرمشهر در مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها آقای شهید ایران حجت الاسلام آیت الله آملی لاریجانی تشییع رهبر شهید انقلاب
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