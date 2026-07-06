به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر دوشنبه در یازدهمین جلسه ستاد استانی تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد اظهار کرد: همه ظرفیتهای استان برای برگزاری باشکوه این مراسم بسیج شده است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: از تجربه ارزشمند مراسم تهران در برنامهریزی مشهد استفاده میکنیم.
وی افزود: مسئولان با همتایان خود در تهران ارتباط بگیرند و تجربیات را دریافت کنند.
مظفری اظهار کرد: در مسیرهای اصلی و هوای گرم، امکانات رفاهی حداکثری پیشبینی شود.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: مسیرهای پیادهروی خیابان امام رضا(ع) به حرم مطهر بهصورت ثابت ساماندهی شود تا برای ماه صفر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: مشهد میزبان شخصیتهای داخلی و بینالمللی بسیاری خواهد بود.
مظفری افزود: مستندسازی این تجربه و ارائه آمار دقیق برای الگوسازی در سایر استانها ضروری است.
در این جلسه، مسئولان کمیتهها گزارشی از اقدامات انجامشده، آمادگیها و نیازهای موجود ارائه کردند و استاندار بر رفع موانع و پشتیبانی کامل تأکید کرد.
این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی، دبیر ستاد، فرماندار ویژه مشهد و سرپرست روابطعمومی استانداری برگزار شد.
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