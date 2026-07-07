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کد مطلب 6881560
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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

بغض حضرت آیت‌الله جوادی آملی و مردم حاضر در نماز بر پیکر رهبر شهید

بغض حضرت آیت‌الله جوادی آملی و مردم حاضر در نماز بر پیکر رهبر شهید

وقتی بغض حضرت آیت‌الله جوادی آملی و اشک مردم در نماز بر پیکر «آقای شهید ایران» شکست، جمکران غرق در ماتم و وداع شد.

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