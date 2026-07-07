دریافت 13 MB کد مطلب 6881560 https://mehrnews.com/x3cw82 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ کد مطلب 6881560 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ بغض حضرت آیتالله جوادی آملی و مردم حاضر در نماز بر پیکر رهبر شهید وقتی بغض حضرت آیتالله جوادی آملی و اشک مردم در نماز بر پیکر «آقای شهید ایران» شکست، جمکران غرق در ماتم و وداع شد. کپی شد مطالب مرتبط وداع تاریخی با رهبر شهید؛ پایتخت جهان اسلام در دریای جمعیت عزادار نمایی دیگر از خروج خودرو حامل پیکر آقای شهید از بلوار پیامبراعظم قم خروج خودروی حامل پیکر رهبر شهید با بدرقه مردم از بلوار پیامبراعظم قم حرف آخر مردم به آقای شهید برچسبها آیتالله عبدالله جوادی آملی رهبر شهید آقای شهید ایران وداع با رهبر شهید انقلاب
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