وداع تاریخی با رهبر شهید؛ پایتخت جهان اسلام در دریای جمعیت عزادار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: قم از نخستین ساعات صبح سه‌شنبه، همزمان با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده معظم ایشان، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. خیابان‌های منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) از ساعات اولیه بامداد مملو از عزادارانی شد که از اقصی نقاط ایران و کشورهای مختلف خود را به این شهر رسانده بودند تا در آخرین وداع با رهبر شهیدشان حضور یابند.

مشاهدات خبرنگار مهر از محل برگزاری مراسم و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که شمار حاضران، فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. بسیاری از زائران از روزهای گذشته وارد قم شده بودند تا حتی یک لحظه از این بدرقه تاریخی را از دست ندهند؛ وداعی که به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی سال‌های اخیر تبدیل شد.

رودخانه‌ای از انسان در مسیر حرم

تمامی خیابان‌ها و محورهای منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س) و بلوار پیامبر اعظم (ص) سرشار از جمعیتی بود که آرام و اشک‌ریزان در انتظار عبور پیکر مطهر رهبر شهید ایستاده بودند. تصاویر هوایی نیز گستره این حضور کم‌نظیر را به‌خوبی روایت می‌کرد؛ دریایی از انسان‌های سیاه‌پوش که از کودک و نوجوان تا سالمند، زن و مرد، در کنار یکدیگر آمده بودند.

در میان جمعیت، مردم از استان‌های مختلف کشور در کنار زائران و طلاب کشورهای گوناگون از جمله عراق، لبنان، افغانستان، نیجریه و دیگر کشورهای اسلامی دیده می‌شدند؛ حضوری که قم را برای ساعاتی به کانون توجه جهان اسلام تبدیل کرده بود.

آماده‌باش کامل دستگاه‌های خدمت‌رسان

با وجود ازدحام کم‌سابقه جمعیت و گرمای هوا، نیروهای امدادی، جمعیت هلال احمر، اورژانس، نیروهای انتظامی، بسیج و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان از شب گذشته در آماده‌باش کامل قرار داشتند و در طول مسیر مراسم به عزاداران خدمت‌رسانی می‌کردند.

وداعی که از شب قبل آغاز شد

از شامگاه گذشته، زائرانی که از سراسر کشور به قم آمده بودند، با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، مراسم وداع خود را آغاز کردند. فضای شهر از همان ساعات مملو از نوای زیارت، دعا، اشک و زمزمه‌هایی بود که خبر از روزی متفاوت می‌داد.

امروز قم صحنه یکی از باشکوه‌ترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر ایران بود؛ شهری که میلیون‌ها دل سوگوار را در خود جای داده و به نماد همبستگی ملت ایران در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

حرکت آرام کاروان شهدا در میان انبوه عزاداران

حجم گسترده جمعیت سبب شده بود خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معظم ایشان به‌کندی حرکت کند. هر چند متر، خودرو برای ابراز احساسات مردم متوقف می‌شد و عزاداران با اشک، سلام و صلوات، آخرین بدرقه خود را نثار رهبر شهیدشان می‌کردند.

نوای عزاداری و شعارهای خونخواهی

در سراسر مسیر، صدای نوحه‌سرایی مداحان اهل‌بیت (ع) با سینه‌زنی هیئت‌های مذهبی درهم آمیخته بود و فضای مراسم را رنگ و بوی عاشورایی بخشیده بود. پرچم‌های سرخ «یا لثارات الحسین» و پرچم‌های خونخواهی در دست مردم موج می‌زد و شعارهای حاضران، عزم آنان را برای ادامه راه رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش می‌گذاشت.

فرصتی کوتاه برای آخرین بدرقه

بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است پیکرهای مطهر پس از پایان مراسم قم برای ادامه آیین‌های تشییع به مقصد بعدی منتقل شوند؛ اما همین فرصت کوتاه نیز کافی بود تا مردم از دورترین نقاط کشور خود را به قم برسانند و آخرین نگاه را به تابوت رهبر شهید انقلاب اسلامی بیندازند.

قم؛ روایت یک روز تاریخی

تصاویر مخابره‌شده از بالگردها، بلوار پیامبر اعظم (ص) از مسجد مقدس جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) را رودخانه‌ای خروشان از جمعیت سیاه‌پوش نشان می‌دهد؛ تصویری که تا سال‌ها در حافظه تاریخی ایران باقی خواهد ماند.

قم روزهای ماندگار بسیاری را به خود دیده است، اما امروز روایتی دیگر رقم خورد؛ روایتی از حضور، وفاداری و بدرقه مردی که عمر خود را در راه اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی سپری کرد و سرانجام به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، رسید.

بلوارها و بزرگراه‌های منتهی به حرم و جمکران به پارکینگ‌های بزرگ خودرو تبدیل شده بود و بسیاری از مردم مسیرهایی بیش از ۱۰ تا ۱۳ کیلومتر را پیاده پیمودند تا خود را به مراسم برسانند. خستگی در چهره هیچ‌کس دیده نمی‌شد؛ آنچه موج می‌زد، عشق، دلدادگی و اصرار بر حضور در آخرین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی بود؛ حضوری که قم را برای ساعاتی به قلب تپنده جهان اسلام تبدیل کرد.