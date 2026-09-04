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کد مطلب 6937368
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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

صحبت‌های همسایه دیوار به دیوار شهید ۴ساله کوهستک

صحبت‌های همسایه دیوار به دیوار شهید ۴ساله کوهستک

در این ویدیو صحبت‌های همسایه دیوار به دیوار و رفیق شهید ۴ساله کوهستک را مشاهده می کنید.

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