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کد مطلب 6882066
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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۴

لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید در مسیر تشییع مردمی در نجف

لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید در مسیر تشییع مردمی در نجف

لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر تشییع مردمی در نجف را در این فیلم مشاهده نمایید.

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