دریافت 4 MB کد مطلب 6882066 https://mehrnews.com/x3cwmm ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۴ کد مطلب 6882066 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۴ لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید در مسیر تشییع مردمی در نجف لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر تشییع مردمی در نجف را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط تصاویر حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع در نجف اشرف پوشش زنده مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید ایران در عراق عراق به پا خاست/ آغاز تشییع پیکر امام شهید در نجف اشرف وزیر عراقی: تشییع باشکوه شهید خامنهای بزرگترین پاسخ به صهیونیستها است برچسبها نجف اشرف آقای شهید ایران رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب وداع با رهبر شهید انقلاب عراق
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