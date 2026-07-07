به گزارش خبرگزاری مهر، «مصطفی سند» وزیر ارتباطات عراق گفت: تشییع میلیونی پیکر پاکِ شهید سید علی خامنه‌ای در عراق، پیامی الهی با واژگانی انسانی است و بزرگ‌ترین پاسخ در برابر قاتلان و صهیونیست‌ها به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ابعاد معنوی این مراسم، افزود: «این تشییع میلیونی، به زودی به یک طوفان تبدیل خواهد شد و وحدتی که میان مردم شکل گرفته با قدرت موشکی برابری می‌کند.»

وزیر ارتباطات عراق همچنین با اشاره به پیوند عمیق این رخداد با مراکز مقدس شیعی، تصریح کرد: «تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای در نجف و کربلا فصل پایانی داستان پیروزی را رقم خواهد زد.»