دریافت 4 MB کد مطلب 6882324 https://mehrnews.com/x3cwsC ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲ کد مطلب 6882324 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲ پیکر رهبر شهید انقلاب به حرم مطهر علوی رسید پیکر مطهرآقای شهید ایران پس از ساعتها تشییع باشکوه، با بدرقه مردم عراق به حرم مطهر علوی رسید. کپی شد مطالب مرتبط حضور پسر ارشد رهبر شهید ایران در حرم امام حسین(ع)+ فیلم پیکر رهبر شهید ایران در مسیر حرم حضرت علی(ع)+فیلم شعارهای مردم عراق علیه آمریکا و اسرائیل در حرم امام حسین(ع)+فیلم مشارکت بیش از ۲ میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید در نجف برچسبها ایران سید علی حسینی خامنهای رهبر شهید وداع با رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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