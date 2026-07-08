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کد مطلب 6882324
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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

پیکر رهبر شهید انقلاب به حرم مطهر علوی رسید

پیکر رهبر شهید انقلاب به حرم مطهر علوی رسید

پیکر مطهرآقای شهید ایران پس از ساعت‌ها تشییع باشکوه، با بدرقه مردم عراق به حرم مطهر علوی رسید.

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