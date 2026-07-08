دریافت 16 MB کد مطلب 6882961 https://mehrnews.com/x3cwJC ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۸ کد مطلب 6882961 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۸ گزارش خبرنگار مهر از رسیدن پیکر آقای شهید به حرم مطهر سید الشهدا خبرنکار مهر از رسیدن پیکر آقای شهید به حرم مطهر سید الشهدا و پایان انتظار چند ده ساله گزارش می دهد. کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد ساعت ۱۴ برگزار می شود کربلا در آستانه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب استانهای نجف، کربلا و المثنی برای تشییع رهبر شهید انقلاب تعطیل شدند سردار رجبی: حضور میدانی مردم معادلات دشمن را برهم زد برچسبها کربلای معلی بین الحرمین عراق رهبر شهید آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب امام حسین(ع)
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