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کد مطلب 6882961
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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از رسیدن پیکر آقای شهید به حرم مطهر سید الشهدا

گزارش خبرنگار مهر از رسیدن پیکر آقای شهید به حرم مطهر سید الشهدا

خبرنکار مهر از رسیدن پیکر آقای شهید به حرم مطهر سید الشهدا و پایان انتظار چند ده ساله گزارش می دهد.

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