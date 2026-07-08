سردار رجبی: حضور میدانی مردم معادلات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر،سردار محمدحسین رجبی چهارشنبه شب در جمع کارکنان سپاه مهاباد در سخنانی به بیان اینکه دشمن در جنگ رمضان آمده بود تا چهار روزه ایران را فتح و جمهوری اسلامی را ساقط کند، اظهار کرد: دشمن در دست‌یابی به اهداف خود در این جنگ ناکام ماند و نتوانست به اهداف خود دست یابد.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با اشاره به نقش مردم در ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی در جنگ رمضان، افزود: مردم مثل همیشه در جنگ رمضان به نقش خود به نحو احسن عمل کردند.

وی گفت: ملت مبعوث شده با حضور در صحنه میدان، دشمن را ناکام ساخته و مشت محکمی بر دهان دشمنان زدند.

سردار رجبی تصریح کرد: آنها که می‌خواستند ایران اسلامی را نابود کنند اکنون در مقابل اعمال مدیریت ایران در تنگه هرمز مستأصل مانده است و ایران مدیریت خود را اعمال می‌کند.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با بیان اینکه دشمن جانی و خبیث به هیچ چارچوبی پایبند نبود و دست به هر جنایتی زد و رهبر، فرماندهان، مردم کشور ما را به شهادت رساندند؛ ولی به مطلوب خود دست نیافت، اظهار کرد: ما نه‌تنها ضعیف نشده‌ایم؛ بلکه قدرتمندتر هم شده‌ایم و از لحاظ تاکتیکی نیز در میدان نشان دادیم.

سردار رجبی در ادامه با تأکید بر خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم تا به مردم فارغ از قومیت‌ها و نژاد خدمت کنیم و دست از تلاش شبانه‌روزی برنداریم.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اقوام مختلف از جمله قوم کرد در بزنگاه‌های تاریخی به رسالت خویش عمل کرده‌اند، گفت: ما در جنگ رمضان نیز دیدیم که مردم مناطق کردنشین و قوم کرد چگونه در طرف درست تاریخ ایستادند و علی‌رغم جنگ گسترده رسانه‌ای و ادراکی دشمنان و تبلیغات مسموم، پای جمهوری اسلامی ایستادند و نشان دادند که پای کار نظام و انقلاب اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه دیگر شرایط منطقه به قبل از جنگ تحمیلی سوم برنمی‌گردد، افزود: تحولاتی که در منطقه شاهد بوده و هستیم نشان‌دهنده این موضوع است.

سردار رجبی با تأکید بر عمل به‌هنگام و به‌موقع، تصریح کرد: نباید در تشخیص درست و عمل به‌هنگام تردید داشت و اجازه داد تا کربلای دیگری تکرار شود.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با تاکید بر فعالیت گروه‌های جهادی در محلات مختلف، اظهار کرد: باید در تراز مردم مبعوث شده بدون توجه به قومیت‌ها فعالیت جهادی داشته باشیم و رسالت سپاه که خادم این ملت نیز است، بسیار سنگین است.

وی با اشاره به اینکه شان ما نوکری مردم است، تصریح کرد: اقشار مختلف این مردم مبعوث شده، مشت محکم بر دهان دشمنان زدند و لذا وظیفه داریم در خدمت آنان باشیم.