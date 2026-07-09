دریافت 7 MB کد مطلب 6883086 https://mehrnews.com/x3cwM9 ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ کد مطلب 6883086 فیلم هنر فیلم هنر ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ مقدم دوست: مراسم تشییع رهبر انقلاب یک اثر هنری است گفتگوی خبرنگار مهر با هادی مقدم دوست کارگردان سینما و تلویزیون را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط پارکینگهای حرم رضوی در تدارک میزبانی از زائران رهبر شهید صبح پنجشنبه در میدان شهدای مشهد؛ روایت حضور زائران در سوگ رهبر شهید حضور ۴۷۰۰ میهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد برچسبها هادی مقدم دوست رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب وداع با رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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