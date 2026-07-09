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کد مطلب 6883086
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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

مقدم دوست: مراسم تشییع رهبر انقلاب یک اثر هنری است

مقدم دوست: مراسم تشییع رهبر انقلاب یک اثر هنری است

گفتگوی خبرنگار مهر با هادی مقدم دوست کارگردان سینما و تلویزیون را در این فیلم مشاهده نمایید.

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