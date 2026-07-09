حضور ۴۷۰۰ میهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد

مهدی شاد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید امت در مشهد مقدس حضور یافته‌اند.

وی افزود: حضور این میهمانان از کشورهای مختلف، جلوه‌ای از جایگاه فراملی این مراسم و ابراز همبستگی و ارادت ملت‌های مختلف به رهبر شهید امت را به نمایش گذاشته است.

سخنگوی ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید در خراسان رضوی با اشاره به حضور گسترده زائران و میهمانان داخلی و خارجی در مشهد، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای میزبانی و حضور باشکوه شرکت‌کنندگان در این آیین پیش‌بینی شده است.