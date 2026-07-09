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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۵

حضور ۴۷۰۰ میهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد

حضور ۴۷۰۰ میهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد

مشهد- سخنگوی ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید در خراسان رضوی از حضور بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان در مشهد مقدس برای شرکت در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید امت خبر داد.

مهدی شاد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میهمان خارجی از ۲۷ کشور جهان برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید امت در مشهد مقدس حضور یافته‌اند.

وی افزود: حضور این میهمانان از کشورهای مختلف، جلوه‌ای از جایگاه فراملی این مراسم و ابراز همبستگی و ارادت ملت‌های مختلف به رهبر شهید امت را به نمایش گذاشته است.

سخنگوی ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید در خراسان رضوی با اشاره به حضور گسترده زائران و میهمانان داخلی و خارجی در مشهد، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای میزبانی و حضور باشکوه شرکت‌کنندگان در این آیین پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6883037

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