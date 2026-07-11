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کد مطلب 6884710
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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

واکنش احمد بابایی به استوری محسن چاوشی درباره امام شهید

واکنش احمد بابایی به استوری محسن چاوشی درباره امام شهید

احمد بابایی درمواجه با استوری محسن چاوشی در فضای مجازی ؛ من دست محسن چاوشی را میبوسم.

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