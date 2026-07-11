دریافت 8 MB کد مطلب 6884710 https://mehrnews.com/x3cxsj ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲ کد مطلب 6884710 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲ واکنش احمد بابایی به استوری محسن چاوشی درباره امام شهید احمد بابایی درمواجه با استوری محسن چاوشی در فضای مجازی ؛ من دست محسن چاوشی را میبوسم. کپی شد مطالب مرتبط اجتماع باشکوه مردم سلماس در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب حضور پرشور عزاداران رهبرشهید از اقصی نقاط کشور در خیابان امام رضا مشهد تماشای یک سوگ موسیقایی با نوای سیدرضا نریمانی؛ رهبر شهیدم «خداحافظ» برچسبها رهبر شهید احمد بابایی محسن چاوشی
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