تماشای یک سوگ موسیقایی با نوای سیدرضا نریمانی؛ رهبر شهیدم «خداحافظ»

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «خداحافظ» با صدای سید رضا نریمانی عنوان یکی از تازه ترین محصولات موسیقایی و تصویری تولید شده مرکز هنری رسانه ای «نهضت» است که هم اکنون در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته این نماهنگ هم زمان با برگزاری مراسم تشییع رهبرشهید انقلاب و مراسم بدرقه ایشان در کشور ایران و شهرهای نجف و کربلا در دسترس سوگواران رهبر شهید قرار گرفته است.

«خدانگهدار رهبر من» با صدای ابوذر روحی، «خداحافظ حضرت آقا» با صدای محمدحسین پویانفر، نسخه عربی «باید برخاست (قم هیابنا)» با صدای اشرف تمیمی، «یالثارات الإمام» با نوای مهدی رسولی از جمله پروژه هایی بودند که طی روزهای گذشته به مناسبت مراسم تشییع آقای شهید ملت ایران توسط مرکز هنری رسانه ای نهضت پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.