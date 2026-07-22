کد مطلب 6895815 https://mehrnews.com/x3cD4W ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷ کد مطلب 6895815 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷ زینیوند: در مورد واردات واگن مترو از چین لغو قراردادی وجود ندارد سخنگوی وزارت کشور گفت: درمورد واردات واگنهای مترو از چین هیچ انصراف یا لغو قراردادی وجود ندارد؛ تنها به دلیل شرایط جنگی، توقف اضطراری ایجاد شده است. کپی شد مطالب مرتبط سیبیاس: جنگ با ایران برای آمریکا بسیار پرهزینهتر از آمار «هگست» است سخنگوی وزارت کشور: مسائل قانونی و شرعی گواهینامه بانوان حل شده است برچسبها علی زینی وند وزارت کشور چین
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