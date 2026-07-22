سخنگوی وزارت کشور گفت:‌ درمورد واردات واگن‌های مترو از چین هیچ انصراف یا لغو قراردادی وجود ندارد؛ تنها به دلیل شرایط جنگی، توقف اضطراری ایجاد شده است.