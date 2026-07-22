کد مطلب 6895815
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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

زینی‌وند: در مورد واردات واگن مترو از چین لغو قراردادی وجود ندارد

زینی‌وند: در مورد واردات واگن مترو از چین لغو قراردادی وجود ندارد

سخنگوی وزارت کشور گفت:‌ درمورد واردات واگن‌های مترو از چین هیچ انصراف یا لغو قراردادی وجود ندارد؛ تنها به دلیل شرایط جنگی، توقف اضطراری ایجاد شده است.

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