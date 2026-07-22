به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی بی اس نیوز گزارش داد که ادعای پیت هگست وزیر جنگ آمریکا مبنی بر این که هزینه جنگ با ایران ۳۷.۵ میلیارد دلار است غیر واقعی به شمار می رود.

در ادامه این گزارش آمده است که هزینه جنگ با ایران بسیار بیشتر از ادعای هگست است چرا که او هزینه های اصلی و بازسازی پایگاه های آسیب دیده را در نظر نگرفته است.

روز گذشته وزیر جنگ آمریکا با تکرار ادعای دولت دونالد ترامپ مبنی بر پیگیری سیاست «صلح از طریق قدرت»، خواستار تصویب فوری بودجه تکمیلی برای پنتاگون شد.

وی مدعی شد درخواست بودجه تکمیلی برای وزارت جنگ آمریکا اقدامی فوری و ضروری به منظور تأمین نیازهای آنی نیروهای مسلح این کشور است. این بودجه تکمیلی جایگزین درخواست بودجه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری دولت ترامپ نیست، بلکه در کنار آن برای پاسخگویی به نیازهای فوری پنتاگون درخواست شده است.

وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که هزینه جنگ علیه ایران تاکنون به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.

لازم به ذکر است جنگ افروزی علیه ایران نه تنها هزینه های سرسام آور برای آمریکا به دنبال داشته بلکه اقتصاد جهان را نیز تحت فشار قرار داده است.