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کد مطلب 6901628
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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

سخنگوی دولت: تصمیم جدیدی برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گرفته نشد

سخنگوی دولت: تصمیم جدیدی برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گرفته نشد

توضیحات مهاجرانی سخنگوی دولت درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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