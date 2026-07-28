دریافت 2 MB کد مطلب 6901628 https://mehrnews.com/x3cGvz ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ کد مطلب 6901628 فیلم سیاست فیلم سیاست ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ سخنگوی دولت: تصمیم جدیدی برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گرفته نشد توضیحات مهاجرانی سخنگوی دولت درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی به ۵۰ لیتر کاهش یافت مهاجرانی: تحریم ما را به سمت تراستیها برد روایت سخنگوی دولت از تسبیحی که از مادران شهدای میناب گرفته بود برچسبها فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مناطق آزاد
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