دریافت 16 MB کد مطلب 6901732 https://mehrnews.com/x3cGxH ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵ کد مطلب 6901732 فیلم سیاست فیلم سیاست ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵ روایت سخنگوی دولت از تسبیحی که از مادران شهدای میناب گرفته بود خاطره سخنگوی دولت از حضور در کنار مادران دانش آموزان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مهاجرانی: تحریم ما را به سمت تراستیها برد سخنگوی دولت: تصمیم جدیدی برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گرفته نشد مهاجرانی: شورای نظارت وظایف خود را بهدرستی دنبال میکند برچسبها فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت میناب.هرمزگان
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