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کد مطلب 6901732
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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

روایت سخنگوی دولت از تسبیحی که از مادران شهدای میناب گرفته بود

روایت سخنگوی دولت از تسبیحی که از مادران شهدای میناب گرفته بود

خاطره سخنگوی دولت از حضور در کنار مادران دانش آموزان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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