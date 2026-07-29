دریافت 189 MB کد مطلب 6902558 https://mehrnews.com/x3cGSy ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸ کد مطلب 6902558 فیلم جامعه فیلم جامعه ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸ لطفا کلیک نکنید! رئیس مرکز فوریتهای پلیس فتا از انواع پیامکهای کلاهبرداران و راههای پیشگیری از آن در این فیلم می گوید. کپی شد مطالب مرتبط دستگیری ۲نفر و کشف کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی دشتیاری دستگیری کلاهبردار پیامکی در جلفا با برداشت ۱.۸ میلیارد ریالی دستگیری گرداننده محتوای توهینآمیز در فضای مجازی برچسبها پلیس فتا پلیس فتا تهران کلاهبرداری اینترنتی
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