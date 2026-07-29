لطفا کلیک نکنید!

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کد مطلب 6902558
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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

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رئیس مرکز فوریت‌های پلیس فتا از انواع پیامک‌های کلاهبرداران و راه‌های پیشگیری از آن در این فیلم می گوید.

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