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کد مطلب 6901342
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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است؟

ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است؟

اسنادِ به‌کاررفته در این ویدیو، از محل رفت و آمد ملانیا و نوع عملیات‌ها حاصل اطلاعات از چند شبکه امنیتی ناشناس است.

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