دریافت 9 MB کد مطلب 6901342 https://mehrnews.com/x3cGnK ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷ کد مطلب 6901342 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷ ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است؟ اسنادِ بهکاررفته در این ویدیو، از محل رفت و آمد ملانیا و نوع عملیاتها حاصل اطلاعات از چند شبکه امنیتی ناشناس است. کپی شد مطالب مرتبط افشای گزارش مالی ترامپ؛ اتهام دریافت رشوه آشکار از آمازون! دفاع جانانه مریل استریپ از جیمی کیمل هم زمان با «شیطان پرادا میپوشد۲» برچسبها ملانیا ترامپ دونالد ترامپ ترامپ ایالات متحده امریکا
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