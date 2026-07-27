دستگیری کلاهبردار پیامکی در جلفا با برداشت ۱.۸ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میکائیل صادقلو صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: شاکی پرونده اعلام کرد پس از دریافت پیامکی حاوی لینک جعلی با عنوان «ابلاغیه دادسرا» و ورود به آن، فرد یا افراد ناشناس موفق شدند مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی برداشت کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا ادامه داد: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، حساب‌های بانکی مقصد را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، کل مبلغ برداشت‌شده به حساب شاکی بازگردانده شد.

سرهنگ صادقلو با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی و پیامکی، از شهروندان خواست به پیامک‌های حاوی لینک‌های ناشناس و جعلی که از شماره‌های شخصی ارسال می‌شود اعتماد نکنند و پیش از هرگونه اقدام، از اصالت پیام اطمینان حاصل کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با جرایم سایبری، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.