دریافت 7 MB کد مطلب 6903663 https://mehrnews.com/x3cHm6 ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳ کد مطلب 6903663 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳ روایت شهادت فائزه زینالی و محمد مسعودی در جنگ رمضان روایت شهادت فائزه زینالی و محمد مسعودی در جنگ رمضان توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی را در این فیلم مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط ۱۲۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران اربعین زنجان پیشبینی شده است مراسم استقبال از پیکر خلبان شهید مجید کاظمی در شیراز ارسال ۱۵۰۰ هدیه دستسازاز اردبیل به پیادهروی اربعین برچسبها جنگ رمضان فرهنگ ایثار و شهادت شهید
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