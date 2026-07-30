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کد مطلب 6903663
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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

روایت شهادت فائزه زینالی و محمد مسعودی در جنگ رمضان

روایت شهادت فائزه زینالی و محمد مسعودی در جنگ رمضان

روایت شهادت فائزه زینالی و محمد مسعودی در جنگ رمضان توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی را در این فیلم مشاهده می کنید.

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