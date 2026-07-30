به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی راه وشهرسازی استان ، با اشاره به آغاز طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی اظهار کرد: همانند سالهای گذشته، امسال نیز برنامهریزی لازم برای انتقال زائرانی که از ناوگان حملونقل عمومی استفاده میکنند، انجام شده و این طرح از ۲۷ تیرماه در استان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح حدود ۱۲۰ دستگاه اتوبوس پیشبینی شده است، افزود: تا ۶ مردادماه حدود پنج هزار نفر از زائران استان زنجان با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی به مرزهای خروجی اعزام شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان با اشاره به سهم مرزهای خروجی در سفر زائران گفت: حدود ۹۵ درصد سفرهای زائران استان از طریق مرز مهران انجام میشود و حدود چهار تا پنج درصد نیز مرز خسروی را برای خروج از کشور انتخاب میکنند بنابراین پایانه مرزی مهران همچنان اصلیترین مسیر تردد زائران استان زنجان است.
اسماعیلی با بیان اینکه علاوه بر ناوگان حملونقل، نیروهای راهداری نیز در اجرای طرح اربعین حضور فعال دارند، تصریح کرد: حدود ۳۰ نفر از همکاران ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، شامل نیروهای حوزه حملونقل و راهداری، در پایانه مرزی شهید رئیسی مهران مستقر خواهند شد.
وی ادامه داد: این نیروها وظیفه هدایت زائران استان زنجان به سکوی اختصاصی، هماهنگی میان مسافران و ناوگان اتوبوسی، ساماندهی استقرار اتوبوسها و تسهیل فرآیند اعزام و بازگشت زائران را بهصورت میدانی و حضوری بر عهده دارند تا خدماترسانی با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان با اشاره به زمان اوج سفرهای اربعین اظهار کرد: پیک اعزام زائران از ششم مرداد آغاز شده و پیشبینی میشود تا دهم مرداد ادامه داشته باشد.
وی افزود: مهمترین و حساسترین بخش عملیات اربعین مربوط به بازگشت زائران است که پیشبینی میشود از دوازدهم یا سیزدهم مرداد آغاز شده و تا شانزدهم مرداد ادامه یابد از اینرو تمامی ظرفیت ناوگان و نیروهای اجرایی برای مدیریت مطلوب این مرحله به کار گرفته خواهد شد.
اسماعیلی تأکید کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، شرکتهای حملونقل مسافری و صنف اتوبوسرانی تلاش خواهند کرد تا در هر دو مرحله اعزام و بازگشت، خدماتی با کیفیت مناسب به زائران ارائه شود و زمان انتظار آنان، بهویژه در ایام بازگشت، به حداقل برسد.
وی از زائران خواست زمان سفر خود را به روزها و ساعات پایانی موکول نکنند و گفت: هرچه حجم سفرها در بازه زمانی کوتاهتری متمرکز شود، به دلیل افزایش تراکم و همچنین گرمای هوا، امکان ارائه خدمات با کیفیت مطلوب کاهش مییابد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان خاطرنشان کرد: از زائران درخواست میشود در نخستین فرصت ممکن سفر خود را آغاز کرده و پس از انجام زیارت نیز بدون تأخیر بازگردند تا امکان مدیریت بهتر ناوگان، کاهش ازدحام و ارائه خدمات مناسبتر برای همه زائران فراهم شود.
وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای راهداری گفت: علاوه بر استقرار نیروهای حملونقل در پایانه مهران، اکیپهای راهداری، ماشینآلات و گشتهای عملیاتی ادارهکل نیز در منطقه حضور دارند و در صورت نیاز از ظرفیتها و امکانات مستقر در استان ایلام و سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای پشتیبانی هرچه بهتر از زائران استفاده خواهد شد.
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