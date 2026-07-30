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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰

قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد

قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به جنایت آمریکا درجزیرهٔ قشم نوشت: آمریکایی‌ها عادت کرده‌اند که سیلی‌هایی را که در میدان نبرد می‌خورند با ریختن خون بی‌گناهان جبران کنند؛ تاوان خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به جنایت اخیر آمریکا در جزیرهٔ قشم در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده می‌کند؛ حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، ادامهٔ جنایت در میناب و لامرد است.

وی افزود: آمریکایی‌ها عادت کرده‌اند که سیلی‌هایی که در میدان نبرد می‌خورند را با ریختن خون بی‌گناهان جبران کنند. تاوان خواهند داد.

کد مطلب 6904051

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    نظرات

    • ترکی IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      2 4
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      اهداف این جنگ برای آمریکا مبهم و حتی تو کنگره دو دستگی وجود داره این جنگ تله ای برای آمریکا بود که با طناب پوسیده نتانیاهو خودش را در باتلاق ایران گرفتار کرده و برنده اصلی هم چین و روسیه هستند که این جنگ میدان آزمایش سلاح های چینی و ضعیف تر شدن آمریکا هست روسیه و چین خودشون را برای دوران پسا آمریکا دارن آماده میکنن
      • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
        0 0
        قدرت موشکی و پهپادی ایران در جهان بی همتاست
    • یک ایرانی IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      1 0
      پاسخ
      ما ازمردم کشورهای امارات واردن وکویت وبحرین وقطر وعربستان انتظارداریم هتلهایی که نیروهای نظامی آمریکا بافرارِخودازازپادگانها،، اشغال کرده اندرا به نیروهای نظامی ایران جهت موشکباران اطّلاع بدهند.

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