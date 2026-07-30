به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به جنایت اخیر آمریکا در جزیرهٔ قشم در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده می‌کند؛ حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، ادامهٔ جنایت در میناب و لامرد است.



وی افزود: آمریکایی‌ها عادت کرده‌اند که سیلی‌هایی که در میدان نبرد می‌خورند را با ریختن خون بی‌گناهان جبران کنند. تاوان خواهند داد.