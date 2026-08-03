دریافت 13 MB کد مطلب 6907324 https://mehrnews.com/x3cJRP ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲ کد مطلب 6907324 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲ واکنش ایران به کنار گذاشتن سلاح توسط حماس بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اخبار ضدونقیض است و حتما شرط مقاومت فلسطین را دیدید. کپی شد مطالب مرتبط بقائی: در حال حاضر مذاکرهای با آمریکا نداریم آیا ایران به حمله اوکراین به کشتی ایرانی پاسخ می دهد؟ سرلشکر عبداللهی با خانواده شهید غلامرضا سلیمانی دیدار کرد بقایی: اقدامات آمریکا در قشم، میناب و لامرد مصداق جنایت جنگی است برچسبها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جنبش حماس
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