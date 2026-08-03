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کد مطلب 6907324
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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

واکنش ایران به کنار گذاشتن سلاح توسط حماس

واکنش ایران به کنار گذاشتن سلاح توسط حماس

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اخبار ضدونقیض است و حتما شرط مقاومت فلسطین را دیدید.

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