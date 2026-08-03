به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: هفتهای که گذشت، آمریکا باز هم برای ما کمک فرستاد. این بار یک راننده تاکسی، «قیصر جعفری»، همسر و فرزند دوسالهاش از این کمکها بهرهمند شدند. محمدرضا و مجتبی، دو نوجوان خانواده، برای همیشه یتیم شدند. باز هم جنایات آمریکا شامل حال عراق شد و در جریان حمله هوایی آمریکا، چند شهروند ایرانی نیز شهید شدند. به خانوادههای محترم این شهدا تبریک و تسلیت عرض میکنیم.
وی ادامه داد: جا دارد از جوان رعنای بندر انزلی، نیما مرادی، یادی کنیم که در حمله به کشتی تجاری در دریای خزر به شهادت رسید.
بقائی گفت: در عرصه دیپلماسی، فعالیتهای وزارت خارجه ادامه دارد. مذاکرات با عمان با جدیت ادامه پیدا کرده است. همچنین وزیر خارجه با هدف تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ایران، تماسهایی با همتایان خود داشتند.
مذاکراتی با آمریکا نداریم؛ مذاکرات با عمان است
سخنگوی وزارت خارجه در مورد نهایی کردن رایزنی با عمان افزود: برای اینکه ابهام ایجاد نشود، باید بگویم که ما الان مذاکراتی با آمریکا نداریم؛ مذاکرات با عمان است؛ تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تأمین کند. تلاش ما این است که در اولین فرصت، با مشورت و همکاری عمان، مسیری را تعیین کنیم که قاعدتاً موقت خواهد بود و براساس آن بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کنیم. این مذاکرات دوجانبه، بین دو دولت ساحلی است. تمرکز مذاکرات با عمان در خصوص تنگه هرمز خواهد بود و موضوعاتی که مربوط به ایران و آمریکا میشود، باید در مراحل بعدی ببینیم اوضاع و احوال به چه سمت و سویی خواهد رفت.
وی در مورد ادعاهای رسانههای غربی پیرامون توقف حملات به ایران گفت: در اینکه همه کشورهای منطقه خودشان را در آینده منطقه سهیم بدانند، امر مبارکی است. جنگ آمریکا علیه ایران، علیه کل منطقه است. در این جنگ دیدیم حضور آمریکا در منطقه موجب تشدید ناامنی و بیثباتی برای همه کشورهای منطقه شده است. طبیعی است که کشورهای منطقه بخواهند برای توقف تنشها تلاش کنند؛ ما این تلاشها را ارج مینهیم. آنچه میتواند دشمن را از تشدید شرارت علیه ایران باز دارد، چیزی جز اقتدار و توان بازدارندگی ایران نیست.
وی درباره اخبار منتشرشده در خصوص میانجیگری چین درباره تنگه هرمز بین ایران و آمریکا عنوان کرد: میانجی مسائل مرتبط با ایران و آمریکا، کشور پاکستان است و قطر هم کمک میکند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود: چین در نگرانی در خصوص تشدید یکجانبهگرایی مخرب آمریکا با ما همنظر است. چین نگران تشدید ناامنی و درگیری در منطقه است. دوستان چینی تلاش میکنند و از مساعی جمیله استفاده میکنند که از تشدید اوضاع جلوگیری کنند. چین هم مثل همه کشورها کمک میکند، اما اینکه بگوییم میانجیگر جدیدی وجود دارد، اینگونه نیست.
بقائی در مورد ادعای ترامپ مبنی بر اینکه قرار است امروز مذاکرات با ایران آغاز شود، افزود: امروز عراقچی عازم سفر اربعین است؛ سفری شخصی است و همه دوستان مذاکرهکننده در ایران هستند.
دستگاه دیپلماسی مجاز نیست برای خوشایند جناحهای سیاسی، موضعی را تعدیل یا تشدید کند
وی در مورد انتقاداتی که به سخنگویی میشود، گفت: فارغ از شخص سخنگو، نهاد سخنگویی در وضعیتی قرار دارد که در زمان جنگ است و نمیتواند موضوعی فارغ از جنگ موضع بگیرد. ضمن اینکه موضع سخنگو، موضع شخصی نیست. به تمامی دستگاهها احترام میگذاریم و هر جایی لازم باشد، استفاده میکنیم. سخنگوی وزارت خارجه و کل دستگاه دیپلماسی مجاز نیست برای خوشایند جناحهای سیاسی، موضعی را تعدیل یا تشدید کند. آنچه برای ما مهم است، منافع ملی است.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به مخالفت مردم منطقه با ادامه حضور نظامی آمریکا افزود: از این موارد زیاد است؛ مواردی که نخبگان و مردم منطقه مخالفت خودشان را با حضور نظامی آمریکا در قلمرو خود ابراز کردند. مردم منطقه میدانند این یک جنگ ظالمانه علیه ایران و یک کشور مسلمان است. آنها میدانند ملت ایران صلحطلب و به دنبال زندگی مسالمتآمیز با همه کشورهای منطقه است. میدانند همه آنچه که اتفاق افتاده، از جمله واکنش دفاعی ایران، علیه مبدأ تجاوز نظامی بوده، نه کشور و مردم منطقه. طبیعی است که آنان با ادامه حضور نظامی آمریکا در کشورهایشان مخالفت کنند و از سوءاستفاده آمریکا ممانعت کنند.
مسئول آتشافروزی در منطقه، آمریکاست
بقائی در مورد ادعاها پیرامون گشودن جبه جدید جنگ از سوی ایران، گفت: ما پنج ماه قبل در نهم اسفندماه با جنایت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شدیم. آیا ما جبههها را گسترش دادیم. موضوع یمن، موضوعی است که به یمنیها مربوط میشود. موضع خود را در خصوص یمن اعلام کردیم. این کشور مدتهاست تحت محاصره ظالمانه قرار داشته و بارها گفتهایم راهحل یمن از طریق نقشه راه گفتگو بین طرفها حاصل شود. هر موضوعی را متصل کنند به جنگی که علیه ایران تحمیل کنند، بهانهای برای فرار از پاسخگویی و نشانه استیصال است. نمیشود علیه یک کشور آتش افروزی کنید و هر آنچه در منطقه و فراتر از منطقه در حال رخ دادن است، مسئولیتش با آمریکاست.
وی در مورد خبر الجزیره مبنی بر اعزام نمایندگان قطر و پاکستان برای آغاز مذاکرات با آمریکا، اظهار کرد: من از چنین چیزی مطلع نیستم. ما نه قرار است ظرف این روزها میزبان هیئتی از بیرون باشیم و نه قرار است مهمان جایی باشیم.
حمایت آمریکا از اسرائیل در حمله به جنوب لبنان
بقائی در مورد حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، گفت: جنایات رژیم صهیونیستی ادامه دار است، در غزه و کرانه باختری و لبنان جنایتها ادامه دارد. این فقط به دلیل ذات رژیم صهیونیستی نیست، بلکه با حمایت آمریکا از رژیم صورت میگیرد. مسئولیت شورای امنیت و سازمان ملل روشن است و عادی سازی جنایت از جمله نسل کشی واقعا شرم آور است. همه کشورهای اسلامی باید توجه خودشان را به بزرگترین مسئله جهان اسلام و دنیا بکنند، اما متاسفانه میبینیم که این تجاوزات ادامه دار است.
وی در مورد همکاری نظامی ایران و چین و دریافت ۴۰۰سامانه پدافندی از چین، گفت: حتما انتظار ندارید در این باره تحلیلی ارائه دهم. رابطه ما با چین رابطه مهمی در حوزه های مختلف بر مبنای توافق شراکت راهبردی و براساس تفاهمنامه های مختلفی که از قبل وجود داشته است.
رابطه ایران با ونزوئلا مبتنی بر احترام متقابل است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره احضار سفیر ایران به وزارت خارجه ونزوئلا و آینده روابط، گفت: رابطه ما با ونزوئلا مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک دو کشور بوده است. بین هر کشوری ممکن است سوءبرداشتها و سوءتفاهماتی پیش بیاید که قاعدتا توضیحات لازم داده میشود و اینها موضوعاتی نیست که در روند روابط دو کشور که سابقه روابط طولانی مدت داشتند، اثر منفی بگذارد.
وی در مورد پیگیری بین المللی جنایت قشم، گفت: در نهم اسفندماه همزمان با حمله به تهران، به مدرسه شجره طیبه و ورزشگاه لامرد حمله شد. توجه شما را به اعتراف صریح مقامات ایرانی از ابتدای بروز جنگ جلب میکنم که هیچ قاعدهای را مدنظر قرار نخواهیم داد. نفس بیان این عبارت یعنی قصد و نیت ارتکاب جنگی، تک تک کشورها مسئولیت دارند در خصوص نقض های بین المللی و همه کشورها به رعایت حقوق جنگ و همچنین تضمین آنها توسط طرفهای درگیر در جنگ ملزم هستند. کاری که آمریکا در میناب، لامرد و قشم انجام میدهد مصداق جنایت جنگی است و از هر ابزاری در سطح بینالمللی برای پاسخگو کردن عاملان و آمران این جنایت استفاده خواهیم کرد.
هر اقدامی برای پاسخگو کردن اوکراین لازم باشد، انجام میدهیم
وی در مورد اقداماوکراین در خزر و پیگیری برای عدم تکرار چنین اقدامی، افزود: مقامات اوکراینی در تماس مستقیم با عراقچی و همچنین در پیامهایی که دادند تأکید داشتند این اقدام غیرعمد بوده است ولی اظهارات رئیس جمهور اوکراین حاکی از این است که این حمله عامدانه بوده است. هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد هم برای پاسخگو کردن اوکراین و هم اینکه دیگر چنین خطایی از سوی طرف اوکراینی سر نزند.
وی درمورد سازوکار تعیین دریافت عوارض از کشتیها در تفاهمنامه با عمان گفت: این مذاکرات برای تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی بین ایران و عمان است. اینکه این مرحله و فرآیند میتواند به فرآیندی دیگر در منطقه متصل شود که باعث کاهش تنش در منطقه شود باید منتظر بمانیم.
بقائی با اشاره به اظهارات مقامات عراقی مبنی بر گروههای خرابکارانه مرتبط با اوکراین گفت: این موضوع باعث نگرانی است. اینکه طرفی که درگیر یک منازعه چهار ساله در منطقهای دیگر است و سابقه نشان میدهد برای جلب توجه طرفهای مختلف و جلب حمایت کارهای نامتعارفی انجام داده الان بخواهد در منطقه ما به نوعی در راستای عملیاتهای پرچم دروغین حرکت کند، برای منطقه ما هشدارآمیز است. هرگونه ناامنی در عراق چه علیه عراق و چه کشورهای همسایه میتواند تبعات آن علیه امنیت منطقه باشد.
آمریکا تفاهمنامه را نقض کرد
سخنگوی وزارت خارجه در مورد توییت پزشکیان در فضای مجازی پیرامون تفاهمنامه، گفت: تفاهمنامه را ما نقض نکردیم بلکه آمریکا نقض کرد. امریکا در یکواکنش به شدت نامتعارف اعلامکرد هیچ یک از تعهداتش را ایفا نخواهد کرد. ما در نقض هیچ تفاهمی در پیشگام نبودیم.
وی در مورد گزارشها پیرامون شکل گیری تفاهم ایران وعمان و لبنان و رژیم صهیونیستی، گفت: در مورد اینکه برخی از کشورهای منطقه ابراز خوشبینی به مذاکرات ایران و عمان کردند، قبلا هم عرض کردم روند مذاکرات رو به جلو بوده است. در مورد توافق بر سر مسیر جدید گفتگوهای خوبی داشتیم. ما امیدواریم که هم کشورهای منطقه و بازیگران خارج از منظقه این رویکرد بسیار مسئولانه را قدر بدانند و تلاش کنند در این مسیر رویکرد سازنده ای را داشته باشند. در مورد مباحث مرتبط با لبنان و رژیم هم باید گفت در هر تعاملی با رژیم نمیتوان رویکردی جز رویکرد بدبینانه اتخاذ کرد، چرا که تجربه نشان میدهد رژیم به هیچ یک از تعهدات پایبند نبوده است.
سخنگوی وزارت خارجه درباره برهم زدن امنیت در اقلیم کردستان و نقض کردن حاکمیت عراق توسط اوکراین، گفت: این باعث نگرانی است، طرفی که درگیر منازعه چهارساله است و برای جلب حمایت کارهای نامتعارف انجام داده، بخواهد در منطقه ما عملیات پرچم دروغین انجام دهد. این برای کل منطقه هشدارآمیز است و ما با مقامات در عراق در حال گفتگو هستیم.
مذاکرات برای تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی بین ایران و عمان است
وی درباره مذاکرات ایران و عمان و مسیر جدید گفت: این مذاکرات برای تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی بین ایران و عمان است. اینکه این فرایند میتواند به فرایندی دیگر متصل شود، باید منتظر ماند. اینکه محتوای این تفاهم چیست، بگذارید به همین توضیحات اکتفا کنم. حتماً درباره خدمات دریایی صحبت خواهد شد. ما طبق بند ۵ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در ۲۸ خرداد، پذیرفتیم مدیریت آتی تنگه هرمز را تدبیر کنیم. ۳۰ روز فرصت داشتیم که میزان تردد را به روزهای قبل از جنگ بازگردانیم. ما با جدیت وظایف را داشتیم انجام میدادیم، اما آمریکا حتی اجازه نداد ۳۰ روز منقضی شود و حملات گستردهای را به بهانه هدف قرار گرفتن چند کشتی انجام داد، همه تعهدات را نقض کرد و محاصره دریایی را برگرداند. آمریکا همه تعهدات را یکجا ملغی اعلام کرد و بعد از آن، شرایط متشنجتر شد.
وی ادامه داد: آنچه که ما تفاهم کرده بودیم، این بود که کشتیها از مسیر امن ایران تردد کنند، اما یک روز بعد از سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، ما مواجه شدیم با تلاش یکسویه آمریکا جهت باز کردن مسیر جنوبی از آبهای عمان که خلاف یادداشت تفاهم بود و این تهدیدی برای امنیت ملی ایران ایجاد میکرد. کشتیهایی که از این مسیر میرفتند، با ارعاب سنتکام، برخیها حامل تجهیزات نظامی بودند و با کلیت تفاهم در تعارض بود. در این مدت، مذاکرات حول این محور بوده که مسیر جنوبی و شمالی تبدیل به یک مسیر بینابین شود و تأمینکننده منافع دو کشور ساحلی باشد. ما درباره کریدوری صحبت میکنیم که رفتوبرگشتی است و این مسیر میانه موقت است تا مسیر ثابت یا همان تیاساس، جایگزین تیاساس قدیمی شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عنوان کرد: این کمیسیون امضا شده و بررسیهای حقوقی و سیاسی و سایر جنبهها را صورت دادیم و در ۳۱ تیر سال جاری، در هیأت دولت تصویب و به مجلس ارجاع شده و قرار است در اولین فرصت، مراحل تصویب آن در مجلس انجام شود. وقتی میخواهیم به یک سند بینالمللی ملحق شویم، باید با دقت و با در نظر گرفتن همه ابعاد آن تصمیمگیری کنیم و این روند انجام شده و فکر میکنیم تصویب این سند در مجلس، زمینه را برای همکاری کشورهای ساحلی خزر و برای جلوگیری از سوءاستفادههایی که ممکن است بازیگران خارج از منطقه خزر در رابطه با این پهنه آبی داشته باشند، فراهم کند. برخی موضوعات که در افکار عمومی ما به عنوان نگرانی مطرح بوده، مواردی است که در این کنوانسیون پرداخته نمیشود. خط مبدأ قرار است در کنوانسیون دیگری به آن پرداخته شود.
وی در مورد پیوستن پاکستان به ائتلاف دریایی عربستان علیه یمن گفت: آنچه تحت عنوان ائتلاف مشهور شده، حدود ۱۰ سال قبل چنین ائتلافی تشکیل شد و ناکارآمدی آن اثبات شد. موضوع یمن قرار نیست با چنین موضوعاتی حل شود. باید تلاش کنیم با ائتلاف صلح، نه آزار رساندن به کشورهای اسلامی، مسائل حل شود. بارها گفتیم موضوع یمن با گفتوگو حل خواهد شد.
بقائی در مورد سند عضویت ایران در سازمان همکاری هوش مصنوعی گفت: این یک سازمان چندجانبه است. از شکلگیری و عضویت در سازمانهای چندجانبه استقبال میکنیم و این کمک میکند به شکستن انحصار در یکی از مهمترین حوزههایی که با همه جنبههای زندگی بشر در ارتباط است. حتماً از این فرصت استفاده خواهیم کرد.
مقاومت فلسطین برای تداوم حیات ابزاری جز مقاومت ندارد
وی در مورد اخبار واگذاری سلاح توسط حماس گفت: خبرها ضدونقیض است. شروط مقاومت فلسطین را حتماً دیدید. رژیم صهیونیستی اساساً به هیچ معاهده و تفاهمی پایبند نبوده و از این ابزار و توافقاتی که هر از گاهی با وساطت برخی ایجاد میشود، برای تداوم نسلکشی استفاده میکند. طبیعتاً مقاومت فلسطین برای تداوم حیات خودشان، ابزاری جز مقاومت برای حق تعیین سرنوشت ندارند.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد حمله عربستان و آمریکا به عراق تصریح کرد: ما این حمله را محکوم کردیم و به طرق مختلف، از جمله دیپلماتیک، مراتب اعتراض شدید را به طرف سعودی اعلام کردیم. طرف سعودی در این زمینه توضیحاتی داد که مشارکت نداشتند. اما آنچه مسلم است، این جنایت مشترک با آمریکا بوده و چند تن از ایرانیان شهید شدند. قطعاً امنیت و حفظ حاکمیت ملی عراق برای ما، خصوصاً در ایام اربعین که صدها هزار زائر در کربلا حضور دارند، مهم است. این جنایت خودش گویاست که طرف آمریکایی با هرچه که برای ما تقدس دارد، مشکل دارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد تحریم چند کشتی ایرانی توسط آمریکا افزود: اقدام آمریکا در تعرض به کشتیرانی تجاری ایران، اعم از حملات مستقیم یا تحریمها، مصداق دزدی دریایی است. قرار نیست خیلی طرفهای آمریکایی شرمنده شوند، زیرا به صراحت به این دزدی دریایی اعتراف کرده بودند. این اقدامات نشانگر این واقعیت است که آمریکا همچنان در مسیر تقابل با ایران پیش میرود. طبیعتاً ایران متقابلاً هر اقدامی را برای صیانت از منافع خودش اتخاذ خواهد کرد.
ضربات دفاعی ایران علیه پایگاهها و مبادی حمله به ایران است
وی در مورد دریافت پیام از سوی کشورهای منطقه برای عدم مشارکت در حملات علیه ایران اظهار داشت: ما به کشوری حمله نمیکنیم و از خودمان دفاع میکنیم. ضربات دفاعی ایران علیه پایگاهها و مبادی حمله به ایران است. من مدام تکرار میکنم که ما هیچ خصومت و عنادی با کشورهای منطقه نداریم و به تمامیت ارضی آنها احترام میگذاریم. کشورهای منطقه نباید اجازه دهند قلمرو آنها برای حمله علیه ایران استفاده شود. نهایتاً به عنوان همسایگان دائمی، باید تصمیم بگیریم با ایجاد اعتماد متقابل و همکاری سازنده، سازوکاری را ایجاد کنیم که تأمینکننده منافع کشورهای منطقه باشد.
بقائی در مورد اظهارات ترامپ در توییتر پیرامون ونزوئلا و گرینلند خاطرنشان کرد: ظاهرا داریم به استعمار کلاسیک حتی قبل از جنگ جهانی اول برمیگردیم که برخی استعمارگران کشورهای دیگر را اشغال و منابع آنها را غارت میکردند.منشور سازمان ملل بر مبنای نفی استفاده از روز در روابط بینالملل بنا نهاد شده است. جا دارد همه کشورهای عضو سازمان ملل در این خصوص مسئولانه موضع بگیرند و مخالفت خود را با این روند اعلام کنند.
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