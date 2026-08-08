دریافت 43 MB کد مطلب 6910864 https://mehrnews.com/x3cLm4 ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱ کد مطلب 6910864 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱ واکنش بانک مرکزی به ادعای ترامپ درباره تورم ایران مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم قبل از جنگ ۴۶ درصد و در حال حاضر ۶۱ درصد است. کپی شد مطالب مرتبط خبرنگار واقعی امید را در جامعه زنده نگه میدارد قزوین کمترین نرخ تورم ماهانه را دارد بازار باز و ثبات اقتصادی؛ چگونه سیاست پولی به کنترل قیمتها کمک میکند برچسبها دونالد ترامپ بانک مرکزی ایران تورم
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