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کد مطلب 6910864
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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

واکنش بانک مرکزی به ادعای ترامپ درباره تورم ایران

واکنش بانک مرکزی به ادعای ترامپ درباره تورم ایران

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم قبل از جنگ ۴۶ درصد و در حال حاضر ۶۱ درصد است.

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