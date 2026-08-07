به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار، با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تربیت نسل جدید در مساجد و نقش راهبردی مکتب اربعین در هدایت بشریت، از موضوعات مهم و غیرقابل انکار امروز جامعه اسلامی است.

امام جمعه چابهار با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در حفظ آرامش و انسجام اجتماعی، خبرنگاران را به انتشار اخبار موثق، امیدبخش و مسئولانه دعوت کرد و گفت: خبرنگار واقعی کسی است که با اطلاع‌رسانی دقیق، از عزت جامعه دفاع کرده و در پیشگاه الهی نیز نسبت به عملکرد خود سربلند باشد.

وی با تبیین مفهوم «زینت» در قرآن کریم، بر رعایت ادب و آراستگی در پوشش، به‌ویژه هنگام حضور در اماکن مقدس، تأکید کرد و افزود: خداوند زینت را دوست دارد، اما میان بهره‌مندی مشروع از نعمت‌ها و اسراف تفاوت وجود دارد. حضور در مسجد باید با پوششی آراسته و شایسته همراه باشد، اما این آراستگی نباید به خودنمایی و بی‌حیایی در جامعه بینجامد. همچنین زینت در محیط خانواده و برای همسر، زمینه‌ساز آرامش و محبت است.

حجت الاسلام موسوی با انتقاد از برخی رویکردهای فرهنگی که تربیت نسل آینده را به سرگرمی‌های سطحی محدود کرده‌اند، گفت: کودکان باید از سنین پایین با مسجد، عبادت و یاد خدا مأنوس شوند؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) فرزندان را از کودکی با مسجد و ذکر الهی آشنا می‌کردند.

وی اربعین حسینی را فراتر از یک آیین مذهبی دانست و اظهار کرد: اربعین یک مکتب انسان‌ساز و جریان عظیم فرهنگی است که هر ساله جلوه‌ای بی‌نظیر از ایمان، همدلی و وحدت را به نمایش می‌گذارد.

امام جمعه چابهار ادامه داد: محبت به امام حسین(ع)، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و حتی انسان‌های غیرمسلمان را نیز تحت تأثیر عظمت این مکتب قرار داده است.

وی با اشاره به تلاش جریان‌های معاند برای مقابله با فرهنگ اربعین، تصریح کرد: دشمنان اسلام و جریان‌های انحرافی همواره درصدد کمرنگ کردن این حرکت عظیم بوده‌اند، اما اربعین همچنان به‌عنوان نماد پیروزی حق بر باطل، مسیر هدایت را زنده نگه داشته است.

رسانه مسئول؛ از خبر موثق تا امیدآفرینی در جامعه

حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای پرداخت و گفت: خبر باید سه ویژگی اساسی داشته باشد؛ موثق باشد، به‌موقع منتشر شود و در عین واقع‌گرایی، امیدآفرین نیز باشد. انتشار اخبار مبتنی بر شایعه و گمانه‌زنی، تنها به تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد آسیب در جامعه منجر می‌شود.

وی افزود: خبرنگاران باید بدانند هر مطلبی که در رسانه یا فضای مجازی منتشر می‌کنند، مسئولیت دنیوی و اخروی دارد. خبرنگار واقعی کسی است که با انتشار اخبار صحیح، از عزت جامعه پاسداری کرده و عملکردش در روز قیامت مایه سربلندی او باشد.

امام جمعه چابهار همچنین با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح و نقش مدافعان حرم در تأمین امنیت کشور، گفت: امنیت امروز ایران، حاصل تدبیر فرماندهان و ایثار نیروهای مسلح است، اما در کنار این اقتدار، توجه به مسائل اقتصادی و معیشت مردم نیز ضرورتی انکارناپذیر است.

وی تأکید کرد: دولت باید مهار تورم، بهبود معیشت و ایجاد امنیت اقتصادی برای مردم را در اولویت قرار دهد تا خانواده‌ها در شرایط نوسانات اقتصادی، دغدغه کمتری داشته باشند و احساس امنیت معیشتی در جامعه تقویت شود.