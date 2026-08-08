قزوین کمترین نرخ تورم ماهانه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش تولید اظهار کرد: هزینه گاز و برق صنایع نیازمند بازنگری است تا در شرایط موجود فشار مضاعفی به واحدهای صنعتی وارد نشود.
وی افزود: مسائل و مشکلات صنایع استان بهصورت مستمر در حال پیگیری است و برای تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با بانک مرکزی جلسهای برگزار خواهم کرد.
استاندار قزوین ادامه داد: موضوع ترخیص کالا و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز در تهران پیگیری خواهد شد تا با کاهش موانع، روند فعالیت واحدهای تولیدی استان تسهیل شود.
نوذری با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت مصرف انرژی گفت: امسال ظرفیت استفاده از پنلهای خورشیدی افزایش یافته و تلاش دولت بر این است که مدیریت انرژی به گونهای انجام شود که فشار مضاعفی به صنایع وارد نشود.
وی با بیان اینکه استان در حوزه گاز با مسائلی مواجه است اما شرایط در حد بحران نیست، تصریح کرد: باید پیش از آغاز فصل سرما، سوختهای جایگزین و دوگانه برای واحدهای صنعتی پیشبینی شود تا در صورت محدودیت، تولید با مشکل مواجه نشود.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به پیشبینی آغاز بارشها از مهرماه، بر ضرورت توجه دستگاههای اجرایی به ملاحظات پدافندی و آمادگی برای مدیریت افزایش احتمالی مصرف تأکید کرد.
قزوین در صدر استانهای دارای کمترین تورم ماهانه کالاهای اساسی
نوذری در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی استان گفت: بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵، قزوین با ثبت تورم ماهانه ۱.۴ درصد، در کنار خراسان جنوبی کمترین نرخ تورم ماهانه کشور را داشته است.
وی افزود: قزوین در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نیز کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده که نشاندهنده ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی و تأثیر اقدامات انجامشده در حوزه تنظیم بازار است.
استاندار قزوین تأمین مستمر و بهموقع کالاهای اساسی، افزایش تولید محصولات کشاورزی، رصد مستمر بازار، نظارت بر شبکه توزیع و اجرای سیاستهای تنظیم بازار را از عوامل مؤثر در کنترل قیمتها عنوان کرد.
نوذری خاطرنشان کرد: مدیریت بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با جدیت ادامه خواهد داشت تا ضمن حفظ ثبات قیمتها، قدرت خرید خانوارها نیز مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما