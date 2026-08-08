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کد مطلب 6911117
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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

پزشکیان: هرگز استعفا نداده‌ام و نخواهم داد

پزشکیان: هرگز استعفا نداده‌ام و نخواهم داد

در دو سال گذشته هیچ اقدامی برای منافع شخصی یا نزدیکان انجام نشده و ملاک، خدمت صادقانه به مردم بوده است.

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