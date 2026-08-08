دریافت 2 MB کد مطلب 6911117 https://mehrnews.com/x3cLsd ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶ کد مطلب 6911117 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶ پزشکیان: هرگز استعفا ندادهام و نخواهم داد در دو سال گذشته هیچ اقدامی برای منافع شخصی یا نزدیکان انجام نشده و ملاک، خدمت صادقانه به مردم بوده است. کپی شد مطالب مرتبط همان ذهنیت عامل بمباران اتمی هیروشیما، امروز در واشنگتن حاکم است پزشکیان: هیچ دولتی به اندازه ما در جهت سیاستهای رهبری قدم برنداشت دلیل امضای تفاهمنامه آتشبس توسط رئیسجمهور پزشکیان: بعضیها با اطلاعات ناقص درباره همه چیز نظر میدهند برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور
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