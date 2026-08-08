دریافت 507 KB کد مطلب 6911125 https://mehrnews.com/x3cLsp ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹ کد مطلب 6911125 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹ تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب امام سید مجتبی خامنهای برای نخستینبار، ویدئویی کمتر دیدهشده از جلسه درس امام سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط دفتر رهبر انقلاب: مطالب خارج از مراجع رسمی فاقد سندیت است نقض تفاهم بار دیگر بیاعتباری امضای آمریکاییها را ثابت کرد برگزاری مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» از سوی رهبر معظم انقلاب ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به مصلی امام خمینی(ره)+ فیلم برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبری
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