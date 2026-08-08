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کد مطلب 6911125
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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب امام سید مجتبی خامنه‌ای

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب امام سید مجتبی خامنه‌ای

برای نخستین‌بار، ویدئویی کمتر دیده‌شده از جلسه درس امام سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب منتشر شد.

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      2 10
      پاسخ
      آقا لطفا فیلم آقا مجتبی را پخش نکنید. اگه الان خطر بشه چه خاکی تو سرمون بریزیم؟؟؟؟ یک کم فکر کنید.......

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