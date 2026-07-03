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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۱۴

ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به مصلی امام خمینی(ره)+ فیلم

ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به مصلی امام خمینی(ره)+ فیلم

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب،‌ حضرت امام سیدعلی خامنه‌ای به همراه پیکرهای مطهر خانواده شهیدش وارد مصلای امام خمینی (ره) شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب،‌ حضرت امام سیدعلی خامنه‌ای به همراه پیکرهای مطهر خانواده شهیدش دقایقی قبل وارد مصلای امام خمینی شد.

شامگاه پنجشنبه نیز بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، اولین برنامه بدرقه آقای شهید ایران با مراسم وداع جمعی از خانواده معظّم شهدای جنگ تحمیلی دوّم و سوّم، خانواده شهدای دفتر مقام ‌معظم رهبری و خانواده شهدای سپاه حفاظت ولی امر با پیکر مطهر یگانه دوران حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه در مقتل امام شهید برگزار شد.

مراسم وداع دو روزه با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب،‌ از صبح شنبه با حضور گسترده عزاداران سراسر کشور، در مصلی تهران آغاز می‌شود.

کد مطلب 6877855

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