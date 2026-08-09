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کد مطلب 6911862
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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

۳۱۱ نفر غرق شدگی در سه ماه اول سال ۱۴۰۵

۳۱۱ نفر غرق شدگی در سه ماه اول سال ۱۴۰۵

مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانون کشور گفت: آمار غرق شدگی سال ۱۴۰۵ ، ۳۵ درصد رشد داشتیم و ۳۱۱ نفر فوتی داشتیم.

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