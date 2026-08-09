دریافت 3 MB کد مطلب 6911862 https://mehrnews.com/x3cLLr ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷ کد مطلب 6911862 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷ ۳۱۱ نفر غرق شدگی در سه ماه اول سال ۱۴۰۵ مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانون کشور گفت: آمار غرق شدگی سال ۱۴۰۵ ، ۳۵ درصد رشد داشتیم و ۳۱۱ نفر فوتی داشتیم. کپی شد مطالب مرتبط نجات ۳ نفر از غرقشدگی در دریای جویبار رییس سازمان پزشکی قانونی کشور: آمار خودکشی افزایش پیدا نکرده است فوت ۲۱۸ نفر ناشی از مسمومیت با گازمونواکسید کربن پیکر جوان ۳۰ ساله غرقشده در رودخانه ارس پلدشت پیدا شد فوت نوجوان دوازده ساله بر اثر غرق شدگی در میبد جزئیاتی جدید از پرونده قتل داریوش مهرجویی اعلام شد برچسبها سازمان پزشکی قانونی غرق شدگی عباس مسجدی آرانی
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