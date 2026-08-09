دریافت 3 MB کد مطلب 6912217 https://mehrnews.com/x3cLTG ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲ کد مطلب 6912217 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲ خاطرات مسعود پزشکیان از اقداماتش در جهاد دانشگاهی خاطرات مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان از اقداماتش در جهاد دانشگاهی را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان:سرمایهگذاری در فناوریهای نوین مانع تحقق تحریمهای دشمنان است رونمایی از فناوری بومی طراحی و تولید ویروسهای هدفمند برای درمان سرطان روایت یک سند تاریخی از نخستین مسئولیت پزشکیان در جهاد دانشگاهی اعطای کارت عضویت افتخاری جهاددانشگاهی به رئیسجمهور پزشکیان: سپاه، ارتش و فراجا دنیا را به حیرت واداشتند برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور
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