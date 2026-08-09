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کد مطلب 6912217
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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

خاطرات مسعود پزشکیان از اقداماتش در جهاد دانشگاهی

خاطرات مسعود پزشکیان از اقداماتش در جهاد دانشگاهی

خاطرات مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان از اقداماتش در جهاد دانشگاهی را در این فیلم مشاهده نمایید.

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