به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی که امروز یکشنبه ۱۸ مردادماه با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین سیمایی صرّاف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استانداران اصفهان، قم و خراسان رضوی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعضای هیئت امنا، معاونان، مدیران و رؤسای واحدهای سازمانی این نهاد در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی برگزار شد، علی منتظری ضمن اعطای کارت عضویت افتخاری جهاددانشگاهی به دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، با اهدای لوح سپاس از وی قدردانی کرد.

در این لوح با اشاره به تلاش‌های جهادی و مسئولانه رئیس‌جمهور در مسیر اعتلای ایران اسلامی، پاسداری از منافع ملی، تقویت انسجام و آرامش جامعه و حمایت از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و فناورانه کشور آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

لوح سپاس

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

با سلام و احترام

چهل‌وششمین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به تلاش جهادی و مسئولانه جناب‌عالی در مسیر اعتلای ایران اسلامی، پاسداری از منافع ملی، تقویت انسجام و آرامش جامعه، حمایت از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و فناورانه کشور و اهتمام به استمرار حرکت رو به رشد علم، پژوهش، فناوری و نوآوری است.

تدبیر، مسئولیت‌پذیری، ولایت‌مداری و مدیریت انقلابی جناب‌عالی در رویارویی با شرایط خطیر ناشی از تجاوز تروریستی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر حفظ انسجام ملی، استمرار خدمت‌رسانی، صیانت از آرامش جامعه و فراهم ساختن بستر تداوم فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناورانه کشور، جلوه‌ای از اهتمام به پاسداری از منافع ملی و استمرار مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی بوده است.

جهاددانشگاهی، که از آغاز تشکیل، رسالت خود را بر پیوند میان علم، ایمان، فرهنگ و نوآوری و به‌کارگیری دانش برای حل مسائل کشور استوار ساخته است و حمایت از جامعه علمی، اعتماد به ظرفیت دانشگاهیان، پژوهشگران و نخبگان و تقویت زیست‌بوم علم و فناوری را پشتوانه‌ای ارزشمند برای تحقق ایرانی پیشرفته، مستقل و امیدآفرین می‌داند. به پاس خدمات ارزشمند و نگاه راهبردی جناب‌عالی به پیشرفت کشور، این لوح سپاس به رسم تکریم و ارج‌گذاری، تقدیم آن برادر جهادگر می‌گردد.

توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران و اعتلای علم، فناوری و پیشرفت این مرز و بوم تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.