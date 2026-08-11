دریافت 39 MB کد مطلب 6913996 https://mehrnews.com/x3cMDY ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴ کد مطلب 6913996 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴ وزیر بهداشت: ناچاریم برای پیشرفت با دیپلماسی سلامت پیش برویم ظفرقندی وزیر بهداشت گفت:رشد علمی در حوزه سلامت و حرکت در مرزهای علمی، نیازمند ارتباط تنگاتنگ با دیپلماسی سلامت است. کپی شد مطالب مرتبط هم افزایی دیپلماسی و سلامت؛ همکاری وزارتخانههای بهداشت و امورخارجه واکنش ظفرقندی به نارضایتیها از هزینههای دارو و درمان+ فیلم ۳۸ مجتمع خدماتی رفاهی خراسان جنوبی آماده خدمترسانی به زائران مشهد وزارت بهداشت پیگیر اخذ وجوه غیرمتعارف در مراکز درمانی برچسبها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت خارجه محمدرضا ظفرقندی
نظر شما