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کد مطلب 6913996
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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

وزیر بهداشت: ناچاریم برای پیشرفت با دیپلماسی سلامت پیش برویم

وزیر بهداشت: ناچاریم برای پیشرفت با دیپلماسی سلامت پیش برویم

ظفرقندی وزیر بهداشت گفت:رشد علمی در حوزه سلامت و حرکت در مرزهای علمی، نیازمند ارتباط تنگاتنگ با دیپلماسی سلامت است.

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