به گزارش خبرنگار مهر، سعید سارانی صبح سهشنبه در جمع رسانهها اظهار کرد: با توجه به افزایش ترددهای جادهای در ایام دهه پایانی ماه صفر، ایجاد فضای مناسب و رعایت الزامات بهداشتی از مهمترین موضوعات در زمینه خدماترسانی به زائران است.
وی افزود: ارتقای سطح ارائه خدمات به کاربران جادهای و زائران دهه پایانی ماه صفر با هدف افزایش ایمنی تردد در جادهها در دستور کار اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی قرار دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی ادامه داد: کارشناسان این اداره کل با سرکشی و نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی و با همکاری مدیران این مجتمعها، زمینه استقبال و خدمترسانی مناسب به زائران در طول محورهای استان را فراهم کردهاند.
سارانی با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده بر مجتمعهای خدماتی رفاهی گفت: بر آمادگی، تنظیف و آراستگی نمازخانهها و همچنین نظافت و پاکیزگی سرویسهای بهداشتی مستقر در این مجتمعها تأکید شده است.
وی یادآور شد: طرح ویژه نظارتی بر مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی تا پایان دهه پایانی ماه صفر و بازگشت زائران به محل اقامت خود به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی بیان کرد: سامانه ۱۴۱ برای رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادهای مسافران پیشبینی شده است.
سارانی افزود: کاربران جادهای همچنین میتوانند با استفاده از این سامانه از محل مجتمعهای خدماتی رفاهی در طول مسیر مورد نظر مطلع شده و با برنامهریزی مناسب نسبت به سفر خود اقدام کنند.
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