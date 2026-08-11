به گزارش خبرنگار مهر، سعید سارانی صبح سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به افزایش ترددهای جاده‌ای در ایام دهه پایانی ماه صفر، ایجاد فضای مناسب و رعایت الزامات بهداشتی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه خدمات‌رسانی به زائران است.

وی افزود: ارتقای سطح ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای و زائران دهه پایانی ماه صفر با هدف افزایش ایمنی تردد در جاده‌ها در دستور کار اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: کارشناسان این اداره کل با سرکشی و نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی و با همکاری مدیران این مجتمع‌ها، زمینه استقبال و خدمت‌رسانی مناسب به زائران در طول محورهای استان را فراهم کرده‌اند.

سارانی با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی گفت: بر آمادگی، تنظیف و آراستگی نمازخانه‌ها و همچنین نظافت و پاکیزگی سرویس‌های بهداشتی مستقر در این مجتمع‌ها تأکید شده است.

وی یادآور شد: طرح ویژه نظارتی بر مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی تا پایان دهه پایانی ماه صفر و بازگشت زائران به محل اقامت خود به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: سامانه ۱۴۱ برای رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادهای مسافران پیش‌بینی شده است.

سارانی افزود: کاربران جاده‌ای همچنین می‌توانند با استفاده از این سامانه از محل مجتمع‌های خدماتی رفاهی در طول مسیر مورد نظر مطلع شده و با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به سفر خود اقدام کنند.